رغم تعليق الدراسة مقرات اختبارات موهبة مفتوحة إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي غدًا الشراكة الاقتصادية للسعودية مع روسيا الأكثر قوة بمنطقة الشرق الأوسط استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 يسجل 243.60 ريال السعودية في طريقها لامتلاك الطائرة الحربية الأكثر مبيعًا بالعالم رافال حوافز جديدة لنقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية في الرياض أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية على 7 مناطق تراجع الذهب مع صعود قوي لـ الدولار موسم الرياض يعلن موعد مباراة ليلة الأبطال بين جالطة سراي وفنربخشة تنبيه من المدني لـ 4 مناطق
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي الذي يقيس جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.
وأشارت الهيئة ممثلة في حساب خدمة المستفيدين عبر منصة إكس إلى أن الإعلان عن نتائج اختبار القدرة المعرفية سيكون يوم غد الخميس السابع من ديسمبر الجاري.
والمعروف أن هذا الاختبار يستهدف المتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.
ويعد هذا اختبار القدرة المعرفية أحد معايير المفاضلة لشغل الوظائف الحكومية ويهدف إلى قياس ما يلي:
اختيرت وحددت مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية.
ويتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي: