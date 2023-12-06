Icon

رغم تعليق الدراسة مقرات اختبارات موهبة مفتوحة Icon إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي غدًا Icon الشراكة الاقتصادية للسعودية مع روسيا الأكثر قوة بمنطقة الشرق الأوسط Icon استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 يسجل 243.60 ريال Icon السعودية في طريقها لامتلاك الطائرة الحربية الأكثر مبيعًا بالعالم رافال Icon حوافز جديدة لنقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية في الرياض Icon أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية على 7 مناطق Icon تراجع الذهب مع صعود قوي لـ الدولار Icon موسم الرياض يعلن موعد مباراة ليلة الأبطال بين جالطة سراي وفنربخشة Icon تنبيه من المدني لـ 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي غدًا

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي الذي يقيس جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.​

إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية

وأشارت الهيئة ممثلة في حساب خدمة المستفيدين عبر منصة إكس إلى أن الإعلان عن نتائج اختبار القدرة المعرفية سيكون يوم غد الخميس السابع من ديسمبر الجاري.

قد يهمّك أيضاً
جدة تستعد لاستقبال عشاق كأس العالم للأندية 2023

جدة تستعد لاستقبال عشاق كأس العالم للأندية 2023

5 أسباب لانفجار إطار السيارة على الطريق.. ونصائح مهمة لقائد المركبة

5 أسباب لانفجار إطار السيارة على الطريق.. ونصائح مهمة لقائد المركبة

والمعروف أن هذا الاختبار يستهدف المتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.

الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس

ويتم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي وغيره من اختبارات قياس من خلال الخطوات التالية :
  • الدخول على موقع قياس.
  • تسجيل بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • بعد ذلك الانتقال إلى الملف الشخصي والاستعلام عن نتائج الاختبارات.

أهداف اختبار القدرة المعرفية

ويعد هذا اختبار القدرة المعرفية أحد معايير المفاضلة لشغل الوظائف الحكومية ويهدف إلى قياس ما يلي:

اختيرت وحددت مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية.
ويتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي:

  • القدرة اللفظية: أي القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.
  • القدرة الكمية: ويقصد بها القدرة على معالجة المعلومات الكمية.
  • القدرة الاستدلالية: والتي تعني القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.
  • القدرة المكانية: والتي تشير إلى القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مصير ميسي حول المشاركة في تصفيات كأس العالم
الرياضة

مصير ميسي حول المشاركة في تصفيات كأس...

الرياضة
أمانة جدة تحرر الطرق الرئيسة المتأثرة بمياه الأمطار
أخبار رئيسية

أمانة جدة تحرر الطرق الرئيسة المتأثرة بمياه...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة للجنسين في شركة تنفيذ
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في شركة تنفيذ

وظائف
لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال
الرياضة

لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال

الرياضة
أنامل السبعينيات تلوّن رسومات الأجيال الجديدة في فن الجداريات
السعودية اليوم

أنامل السبعينيات تلوّن رسومات الأجيال الجديدة في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

وظائف
خلل فني في بورش 2023 Porsche Taycan قد يسبب حريقًا
آخر الاخبار

خلل فني في بورش 2023 Porsche Taycan...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه