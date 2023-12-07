إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة في جدة غدًا أكثر من 6.7 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة بالسعودية عارف بعد ثلاثية نادي ضمك: الاتحاد بلا هوية فيليبي يربك حسابات غاياردو قبل مونديال الأندية التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشباب والاتفاق يحظر على أي شخص غير مخول رسميًّا التدخل في أعمال طاقم قيادة الطائرة وظائف شاغرة في مستشفى الملك سلمان وظائف إدارية شاغرة لدى حلول الأولى ضمك يُصعب موقف الاتحاد قبل كأس العالم للأندية وقاء: السعودية الاستثناء الوحيد بعدم ظهور حمى الوادي منذ 23 عامًا
أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة مرور جدة، عن إغلاق طريق المدينة المنورة (الجزء الواقع ما بين شارعي فلسطين وعرفات)، وذلك ابتداءً من الساعة 2 صباحًا يوم غد الجمعة وحتى الساعة 11 صباحًا من اليوم نفسه.
وأوضحت الأمانة أن الإغلاق يأتي لتنفيذ إزالة جسر مشاة بطريق المدينة المنورة أمام سوق المساعدية.
ودعت الأمانة قائدي المركبات استخدام الطرق البديلة التالية: (المتجه شمالًا إلى المدينة المنورة يتجه إلى مخرج طريق فلسطين- المتجه جنوبًا يستخدم شارع عرفات)، ويمكن كذلك استخدام التحويلات المرورية قبل وبعد المشروع.