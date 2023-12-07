إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة في جدة غدًا

أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة مرور جدة، عن إغلاق طريق المدينة المنورة (الجزء الواقع ما بين شارعي فلسطين وعرفات)، وذلك ابتداءً من الساعة 2 صباحًا يوم غد الجمعة وحتى الساعة 11 صباحًا من اليوم نفسه.

إزالة جسر مشاة

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق يأتي لتنفيذ إزالة جسر مشاة بطريق المدينة المنورة أمام سوق المساعدية.

ودعت الأمانة قائدي المركبات استخدام الطرق البديلة التالية: (المتجه شمالًا إلى المدينة المنورة يتجه إلى مخرج طريق فلسطين- المتجه جنوبًا يستخدم شارع عرفات)، ويمكن كذلك استخدام التحويلات المرورية قبل وبعد المشروع.