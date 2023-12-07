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مجموعة من النمور التهمت رجلاً

إغلاق حديقة حيوانات بعد العثور على حذاء في فم نمر

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
إغلاق حديقة حيوانات بعد العثور على حذاء في فم نمر
المواطن - فريق التحرير

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أغلقت حديقة حيوانات في باكستان أبوابها بعدما هاجمت نمور رجلاً حتى الموت، في حادث اكتُشف أثناء عملية تنظيف روتينية، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الخميس.

العثور على جثة في فم نمر

وعثر على الجثة، صباح أمس الأربعاء، في حديقة حيوانات شيرباغ في باهاوالبور في إقليم البنجاب بعدما اكتشف موظفون واحدًا من النمور الثلاثة وهو يحمل حذاء في فمه.

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وقال المسؤول في هيئة الحياة البرية في المنطقة علي عثمان بخاري لوكالة فرانس برس إن “حديقة الحيوانات مغلقة الآن فيما نعمل على تحديد الطريقة التي دخل بها الرجل”.

حالة الجثة

وتشير حالة الجثة إلى أن الهجوم وقع في وقت متقدّم من مساء الثلاثاء.

وقال بخاري: “لم ينشر تقرير التشريح لكن الأدلة التي جمعت من الحظيرة تشير إلى أن الرجل كان على قيد الحياة عندما هاجمته النمور”.

ثغرة أمنية

وأضاف: “لم تخرج النمور من حظيرتها لمهاجمة الرجل، بل هو من قفز إليها”.

وتابع بخاري: “إذا وجدنا ثغرة أمنية، سنعالجها. وإذا لزم الأمر، سنعيّن حراس أمن خاصين”. ولم يتم التعرف على هوية الضحية ولم يتقدم أحد للمطالبة بالجثة.

يذكر أن العائلة الملكية الحاكمة لولاية باهاوالبور الأميرية السابقة أنشأت حديقة الحيوانات في عام 1942، حيث تبلغ تكلفة دخول البالغين 50 روبية (18 سنتاً).

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