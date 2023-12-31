وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي فُل مونتي” إم آي إس تعلن ترسية مشروع بـ125.3 مليون ريال مع بنك البلاد الضباب يغطي أجواء محافظة طريف تعرف على أعطال السيارات في الشتاء وطرق تفاديها 7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء شركة مطارات جدة تعلن عن وظائف في مختلف المجالات ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود إلى 20 قتيلاً مدني بريدة ينقذ 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن أمطار على المنطقة الشرقية وجازان والأحساء
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات”إم إي إس” عن ترسية مشروع مع بنك البلاد بتجهيز مركز البيانات بقيمة 125.35 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان لها على “تداول “، اليوم الأحد، إن الترسية تمت بتاريخ 28 ديسمبر الجاري، وتوقعت إبرام العقد بتاريخ 15 يناير 2024.
أوضحت أن بنك البلاد يستهدف من المشروع تجهيز مركز البيانات، والذي يتضمن الخوادم والمحولات وسعات التخزين والأرشفة والنسخ الاحتياطي وأمن الشبكات وترحيل البيانات من مركز البيانات القديم إلى الجديد (Active &Passive &Migration).