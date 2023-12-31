إم آي إس تعلن ترسية مشروع بـ125.3 مليون ريال مع بنك البلاد

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات”إم إي إس” عن ترسية مشروع مع بنك البلاد بتجهيز مركز البيانات بقيمة 125.35 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

تاريخ ترسية المشروع

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول “، اليوم الأحد، إن الترسية تمت بتاريخ 28 ديسمبر الجاري، وتوقعت إبرام العقد بتاريخ 15 يناير 2024.

الهدف من المشروع

أوضحت أن بنك البلاد يستهدف من المشروع تجهيز مركز البيانات، والذي يتضمن الخوادم والمحولات وسعات التخزين والأرشفة والنسخ الاحتياطي وأمن الشبكات وترحيل البيانات من مركز البيانات القديم إلى الجديد (Active &Passive &Migration).