Icon

وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي فُل مونتي” Icon إم آي إس تعلن ترسية مشروع بـ125.3 مليون ريال مع بنك البلاد Icon الضباب يغطي أجواء محافظة طريف Icon تعرف على أعطال السيارات في الشتاء وطرق تفاديها Icon 7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء Icon شركة مطارات جدة تعلن عن وظائف في مختلف المجالات Icon ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود إلى 20 قتيلاً Icon مدني بريدة ينقذ 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة Icon الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن Icon أمطار على المنطقة الشرقية وجازان والأحساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
شامل ضريبة القيمة المضافة

إم آي إس تعلن ترسية مشروع بـ125.3 مليون ريال مع بنك البلاد

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
إم آي إس تعلن ترسية مشروع بـ125.3 مليون ريال مع بنك البلاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات”إم إي إس” عن ترسية مشروع مع بنك البلاد بتجهيز مركز البيانات بقيمة 125.35 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

تاريخ ترسية المشروع

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول “، اليوم الأحد، إن الترسية تمت بتاريخ 28 ديسمبر الجاري، وتوقعت إبرام العقد بتاريخ 15 يناير 2024.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الملك فهد: تسليم المتهم بتعنيف القطط للجهات المختصة

جامعة الملك فهد: تسليم المتهم بتعنيف القطط للجهات المختصة

وزير الاستثمار : نستهدف استثمارات تفوق 3 تريليونات دولار

وزير الاستثمار : نستهدف استثمارات تفوق 3 تريليونات دولار

الهدف من المشروع

أوضحت أن بنك البلاد يستهدف من المشروع تجهيز مركز البيانات، والذي يتضمن الخوادم والمحولات وسعات التخزين والأرشفة والنسخ الاحتياطي وأمن الشبكات وترحيل البيانات من مركز البيانات القديم إلى الجديد (Active &Passive &Migration).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو الدور الأول ضد الرائد
الرياضة

الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو الدور الأول ضد...

الرياضة
ميزة جديدة في آيفون تحمي هاتفك من اللصوص والاختراق
تكنولوجيا

ميزة جديدة في آيفون تحمي هاتفك من...

تكنولوجيا
استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد
السوق

استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

السوق
فوز مثير لـ ليفربول ضد فولهام
الرياضة

فوز مثير لـ ليفربول ضد فولهام

الرياضة
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
3 مباريات تفتتح الجولة الـ 17 من دوري روشن الخميس
الرياضة

3 مباريات تفتتح الجولة الـ 17 من...

الرياضة
المسرح الأزرق يشهد ثامن العروض المسرحية المتأهلة في مهرجان الرياض
السعودية اليوم

المسرح الأزرق يشهد ثامن العروض المسرحية المتأهلة...

السعودية اليوم
لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف
العالم

لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه