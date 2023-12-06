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إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو بصحة جيدة

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو بصحة جيدة
المواطن - فريق التحرير

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أنقذ الدفاع المدني في محافظة العرضيات شخصًا سقط في بئر، وهو بصحة جيدة.

ونشر المدني عبر حسابه بمنصة إكس لقطات تبين عملية إنقاذ الشخص.

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في وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني بالعرضيات من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد أن سقط في مستنقع مائي بمركز ثريبان العوامر جنوب منطقة ‫مكة المكرمة.

 

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