إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو بصحة جيدة

أنقذ الدفاع المدني في محافظة العرضيات شخصًا سقط في بئر، وهو بصحة جيدة.

ونشر المدني عبر حسابه بمنصة إكس لقطات تبين عملية إنقاذ الشخص.

في وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني بالعرضيات من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد أن سقط في مستنقع مائي بمركز ثريبان العوامر جنوب منطقة ‫مكة المكرمة.