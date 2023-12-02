Icon

تحذيرات من مضاعفات أدوية احتقان الأنف Icon أمطار الشرائع تزين الأجواء الليلية Icon الأهلي المصري يسقط في فخ التعادل ضد يانج أفريكانز Icon 3 بدائل لـ سيكو فوفانا في النصر Icon إنهاء تنفيذ موقع إكسبو الرياض 2030 قبل عامين من موعده Icon القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام Icon جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني لكافة المراحل Icon مجموعات نارية في قرعة كأس أمم أوروبا 2024 Icon فوز بشق الأنفس لـ آرسنال ضد وولفرهامبتون يُهديه صدارة الدوري الإنجليزي Icon خرائط الطقس : أمطار ورياح نشطة على حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إنهاء تنفيذ موقع إكسبو الرياض 2030 قبل عامين من موعده

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
إنهاء تنفيذ موقع إكسبو الرياض 2030 قبل عامين من موعده
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المهندس عبدالعزيز الغنام مدير عام الملف الفني لملف الرياض إكسبو 2030 أن الانتهاء من تنفيذ موقع المعرض سيكون بحلول عام 2028 أي قبل عامين من استضافة المعرض وفق الخطط التي وضعتها المملكة.

استعدادات مبكرة

وأشار الغنام خلال استضافته في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية إن الاستعدادات السعودية لحشد التأييد الدولي بدأت مبكرًا حيث حرصت المملكة على ضمان تأييد العواصم العالمية للملف السعودي مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 55 فعالية في شهري أكتوبر ونوفمبر للمندوبين في العاصمة الفرنسية باريس لدعم ملف الاستضافة السعودية.

قد يهمّك أيضاً
تنفيذ حكم القتل قصاصاً بإثيوبي قتل آخر طعنًا بسكين في الرياض

تنفيذ حكم القتل قصاصاً بإثيوبي قتل آخر طعنًا بسكين في الرياض

حمدالله وبنزيما يقودان تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك الأوزبكي

حمدالله وبنزيما يقودان تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك الأوزبكي

ولفت إلى أنه تم عقد العديد من ورش العمل لتعريف مناديب الدول المشاركة في التصويت على الملف السعودي والاستعدادات السعودية لإنجاح هذا الملف.

وأوضح أنه تمت دراسة العديد من النسخ السابقة من المعرض لتلافي السلبيات التي وقعت فيها بعض الدول بداية من نسخة شنغهاي في 2010 حتى دبي 2020.

الرياض إكسبو 2030

ويقام إكسبو الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031، كما يتوقع أن تتجاوز الزيارات مليار زيارة عبر الواقع الافتراضي.

 

كما يُتوقع مشاركة 246 مشاركًا، من دول ومنظمات عالمية ومشاركين غير رسميين، ومن المتوقع كذلك أن يُقام المعرض على مساحة تقدر بـ6 ملايين متر مربع في شمال الرياض، على بعد حوالي 5- 10 دقائق بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته
السعودية اليوم

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد...

السعودية اليوم
الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط...

الرياضة
التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض
الرياضة

التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

الرياضة
جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا

آخر الاخبار
جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
حصاد اليوم

جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

حصاد اليوم
التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل
السعودية اليوم

التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض
السعودية اليوم

محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه