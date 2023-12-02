إنهاء تنفيذ موقع إكسبو الرياض 2030 قبل عامين من موعده

أكد المهندس عبدالعزيز الغنام مدير عام الملف الفني لملف الرياض إكسبو 2030 أن الانتهاء من تنفيذ موقع المعرض سيكون بحلول عام 2028 أي قبل عامين من استضافة المعرض وفق الخطط التي وضعتها المملكة.

استعدادات مبكرة

وأشار الغنام خلال استضافته في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية إن الاستعدادات السعودية لحشد التأييد الدولي بدأت مبكرًا حيث حرصت المملكة على ضمان تأييد العواصم العالمية للملف السعودي مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 55 فعالية في شهري أكتوبر ونوفمبر للمندوبين في العاصمة الفرنسية باريس لدعم ملف الاستضافة السعودية.

ولفت إلى أنه تم عقد العديد من ورش العمل لتعريف مناديب الدول المشاركة في التصويت على الملف السعودي والاستعدادات السعودية لإنجاح هذا الملف.

وأوضح أنه تمت دراسة العديد من النسخ السابقة من المعرض لتلافي السلبيات التي وقعت فيها بعض الدول بداية من نسخة شنغهاي في 2010 حتى دبي 2020.

الرياض إكسبو 2030

ويقام إكسبو الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031، كما يتوقع أن تتجاوز الزيارات مليار زيارة عبر الواقع الافتراضي.

كما يُتوقع مشاركة 246 مشاركًا، من دول ومنظمات عالمية ومشاركين غير رسميين، ومن المتوقع كذلك أن يُقام المعرض على مساحة تقدر بـ6 ملايين متر مربع في شمال الرياض، على بعد حوالي 5- 10 دقائق بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي.