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يزيد احتمالية حدوث نقص الأوكسجين

احذروا النوم بالعدسات اللاصقة

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
احذروا النوم بالعدسات اللاصقة
المواطن - فريق التحرير

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حذر استشاري الليزك والقرنية طراد أحمد القاضي من النوم بالعدسات اللاصقة؛ لأنه يزيد من احتمالية حدوث نقص في الأوكسجين الذي يصل للقرنية وبالتالي يزيد احتمالية حدوث التهاب في القرنية والذي يصعب علاجه.

وقال القاضي في تغريدة له عبر منصة أكس، اليوم الأحد: إن نقص الأكسجين الواصل للقرنية يسبب تكون أوعية دموية جديدة غير طبيعية في القرنية محاولة من الجسم لتعويض الأكسجين.

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استشارة الطبيب

وفي وقت سابق، نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل استخدام محاليل أو أدوية العين، للتأكّد من توافقها مع العدسات اللاصقة المستخدمة.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجراف توضيحيًّا وجهت من خلاله مجموعة من النصائح لمستخدمي العدسات اللاصقة وهي:

ـ التأكد من ترخيص العدسات ومحلول التنظيف لديها، وحصولها على شهادة إذن بالتسويق.

ـ التحقق من تاريخ صلاحية العدسات والمحلول قبل استخدامها.

ـ غسل اليدين جيدًا قبل لمس العدسات.

ـ وضع العدسات اللاصقة في العين قبل استخدام مستحضرات التجميل، ورش العطور، أو منتجات الشعر، ويجب نزعها قبل إزالة المستحضرات.

ـ تجنب لبس العدسات اللاصقة أثناء السباحة أو الاستحمام، وأثناء استخدام حمام البخار الحار.

ـ تجنب استخدام عدسات شخص آخر.

ـ عدم لبس العدسات لفترات طويلة أو النوم بها إلا بعد استشارة الطبيب أو أخصائي البصريات.

ـ عدم خلط المحلول مع محلول مستخدم سابقًا.

ـ عدم استخدام الماء في تنظيف أو تخزين العدسات واستخدام المحلول الخاص بها.

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