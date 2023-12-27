استقرار النفط مع تراجع سعر الدولار عالميًا

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استقرت أسعار النفط فيما تراجع سعر الدولار، في مستهل التداولات صباح اليوم الأربعاء 27 ديسمبر.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا إذ هبطت 5 سنتات أو 0.1% إلى 81.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، وكذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الذي انخفض 12 سنتا أو0.2% إلى 75.45 دولار للبرميل.
من جهة أخرى تراجع سعر الدولار اليوم، حيث وصل المؤشر إلى 101.54 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر البالغ 101.42 نقطة.
في المقابل، اقترب اليورو من أعلى مستوى له في أربعة أشهر، في ظل هيمنة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة قريبًا على السوق.
وانخفض اليورو 0.07 % إلى 1.1034 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1045 دولار أمس، بينما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة بالمئة تقريبًا خلال العام وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي. كما تراجع الين الياباني 0.17 % إلى 142.64 للدولار.