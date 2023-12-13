الأبيض يغطي جبال تبوك في مشهد مبهج للنفس والعين

اكتست قمم الجبال في مدينة تبوك بوشاح أبيض، بعد أن غطت الثلوج مرتفعات المنطقة، في الوقت الذي استطاع فيه المصور فهد المسعودي أمس الثلاثاء أن يوثق بردية تبوك، وأن يظهر اكتساء المرتفعات والوديان في المنطقة بالثلوج في منظر رائع.

وقال المسعودي: “المنظر مبهج للنفس والعين، فالعديد من المواطنين خرجوا لرؤية الثلوج والاستمتاع بها، حيث يعتبر الزائر الأبيض لتبوك من أهم عوامل بهجة السكان ومحبي التصوير خلال أيام الشتاء، ويستبشر الأهالي بالثلوج”، بحسب العربية.

أمطار

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

وأشار المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- إلى أنه يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

في حين يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، مصحوبة برياح نشطة.

ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والمرتفعات الجنوبية الغربية، وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.