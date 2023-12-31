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الأمر بالمعروف تختتم دوراتها التدريبية في التحذير من الخوارج‎

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ مساءً
الأمر بالمعروف تختتم دوراتها التدريبية في التحذير من الخوارج‎
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع وحدة الأمن الفكري، دورات تدريبية بعنوان: (الخوارج شرار الخوارج)، من خلال التقنية (عن بعد) وبلغ عددها (16) دورة، بواقع (30) متدرباً لكل دورة مستهدفة منسوبي الهيئة من ميدانيين وإداريين، وذلك وفقاً للمرحلة الخامسة من الخطة التدريبية لبرامج الأمن الفكري للعام التدريبي 2023م.

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محاور الدورات التدريبية

وشملت الدورات عدداً من المحاور منها: أصول الخوارج، ونشأتهم، والنصوص الشرعية في ذمهم، وبيان خطر فرق الخوارج القديمة والمعاصرة، والرد على شبهاتهم، والوسائل المناسبة لمواجهتهم، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب، والتصدي للانحرافات الفكرية ومحاربتها، وما قدمته الرئاسة العامة في هذا المجال من خلال أنشطتها وبرامجها التوعوية والتوجيهية.

وتأتي هذه الدورات بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند لرفع كفاءة منسوبي الرئاسة العامة في تعزيز الأمن الفكري.

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