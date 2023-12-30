الأمطار تجري السيول في بلجرشي وتظهر جمال أجواء الباحة

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شهدت عدة محافظات من منطقة الباحة هطول الأمطار الغزيرة التي سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
كما تسبب الضباب الكثيف في انعدام الرؤية بقطاع السراة ومنتزهاتها شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمخواة وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.