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الأمير هاري يحصل على 180 ألف دولار تعويضًا في دعوى اختراق هاتفه

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
الأمير هاري يحصل على 180 ألف دولار تعويضًا في دعوى اختراق هاتفه
المواطن - فريق التحرير

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حصل الأمير هاري دوق ساسكس، على حكم ضد ناشر صحيفة ديلي ميرور وحصل بموجبه على أكثر من 140 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 180 ألف دولار، في أول دعاوى قضائية من بين عدة قضايا رفعها ضد عدد من الصحف الشعبية في دعوى اختراق هاتفه الشخصي.

وفي يونيو الماضي مثل الأمير أمام المحكمة كشاهد كأول فرد رفيع المستوى من الأسرة المالكة البريطانية يظهر في موقع الشاهد بمحكمة منذ أكثر من 130 عامًا، في القضية التي اتهم فيها صحفًا شعبية بريطانية باستخدام وسائل غير قانونية لاستهدافه منذ أن كان طفلًا.

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وقال أمام القاضي إنه سيشعر بالظلم إذا قضت المحكمة العليا في لندن بأنه لم يكن ضحية لهذا الأمر.

اختراق الهواتف

وبحسب القاضي تيموثي فانكورت من المحكمة العليا فإن اختراق الهواتف كان منتشرًا ومعتادًا في صحف مجموعة ميرور على مدار سنوات عديدة وأن المحققين الخاصين “كانوا جزءًا لا يتجزأ من النظام” لجمع المعلومات بشكل غير قانوني.

وقال فانكورت إن المسؤولين التنفيذيين في الصحف كانوا على علم بهذه الممارسة وقاموا بالتستر عليها، بحسب الأسوشيتد برس.

تعويض الأمير هاري

وسعى الأمير هاري، للحصول على مبلغ 440 ألف جنيه إسترليني (560 ألف دولار) كجزء من حملته ضد وسائل الإعلام البريطانية، حيث تغلب على نفور عائلته الطويل الأمد من التقاضي من خلال أن يصبح أول عضو كبير في العائلة المالكة يدلي بشهادته في المحكمة منذ أكثر من قرن.

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