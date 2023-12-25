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ضمن منافسات كأس السوبر

الأهلي المصري يخشى انتفاضة سيراميكا

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
الأهلي المصري يخشى انتفاضة سيراميكا
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في الظهور بشكل مميز ضد نظيره سيراميكا كيلوباترا، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

كأس السوبر المصري

وتنطلق، اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، في الإمارات، بمشاركة 4 فرق، وهي؛ الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز الوصيف، سيراميكا بطل كأس الرابطة، ومودرن فيوتشر رابع الدوري.

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الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

الأهلي المصري يسعى للفوز

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي المصري ضد سيراميكا كيلوباترا، اليوم الاثنين، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

الأهلي المصري - مباراة الأهلي ضد فلومينينسي
لاعيو الأهلي – المصدر @AlAhly

ويخشى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، من تراجع الأداء، نظرًا لحالة الإجهاد الشديد للاعبين، بعد رفض اللجنة المنظمة تأجل المباراة لمدة 24 ساعة، ويتوقع أن يتم إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالأهلي المصري من كأس السوبر، خاصة أنه خاض معسكرًا في الإمارات منذ 8 أيام، وسط حالة كبيرة من التركيز.

سيراميكا كيلوباترا ضد الأهلي
جانب من مباراة سابقة للفريقين – المصدر @epl_eg

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