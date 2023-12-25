الأهلي المصري يخشى انتفاضة سيراميكا

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في الظهور بشكل مميز ضد نظيره سيراميكا كيلوباترا، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

كأس السوبر المصري

وتنطلق، اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، في الإمارات، بمشاركة 4 فرق، وهي؛ الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز الوصيف، سيراميكا بطل كأس الرابطة، ومودرن فيوتشر رابع الدوري.

الأهلي المصري يسعى للفوز

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي المصري ضد سيراميكا كيلوباترا، اليوم الاثنين، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

ويخشى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، من تراجع الأداء، نظرًا لحالة الإجهاد الشديد للاعبين، بعد رفض اللجنة المنظمة تأجل المباراة لمدة 24 ساعة، ويتوقع أن يتم إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالأهلي المصري من كأس السوبر، خاصة أنه خاض معسكرًا في الإمارات منذ 8 أيام، وسط حالة كبيرة من التركيز.