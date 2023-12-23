الأهلي المصري يكتب التاريخ بمونديال الأندية في جدة

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري الأنظار خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023 في جدة، ليُحقق أرقاماً قياسية جديدة في مسيرته بالمونديال.

الفوز على أوراوا والتتويج بالبرونزية

ولعب الأهلي المصري ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية، ونجح المارد الأحمر في الفوز بنتيجة 4\2، والتتويج بالبرونزية.

الأهلي المصري يتألق

وبات الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، ثاني أكثر الفرق حصولًا على الميداليات في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 4 برونزيات، خلف ريال مدريد المتصدر بـ5 ميداليات ذهبية.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ثاني أكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات في البطولة برصيد 10 مرات، فيما يتصدر ريال مدريد القائمة، بعدما نجح في تحقيق 12 انتصارًا.

وأصبح الأهلي ثاني فريق في تاريخ كأس العالم للأندية، يكسر حاجز الـ30 هدفًا، ورفع رصيده إلى 25 مباراة في البطولة بعد خوضه 3 مواجهات في جدة، وهذا رقم قياسي لم ينجح أي فريق آخر في الوصول إليه.