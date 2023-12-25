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الأهلي والاتحاد يحاولان حسم صفقة مودريتش في يناير

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
الأهلي والاتحاد يحاولان حسم صفقة مودريتش في يناير
المواطن - فريق التحرير

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جدد الأهلي والاتحاد اهتمامهما بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي والاتحاد يفاوضان مودريتش مجددًا

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، اليوم الاثنين، أن ناديي الأهلي والاتحاد عادا لمحاولة الحصول مجددًا على توقيع لوكا مودريتش، حيث يرغبان في ضمه شهر يناير المقبل.

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وأضافت الشبكة الإسبانية: “الأهلي والاتحاد، مستعدان لتجديد عرض الصيف الماضي، الذي كان يتضمن حصول الكرواتي على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، بشرط أن تتم الصفقة خلال 10 أيام.

مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @realmadriden

وتابعت: “حتى لو وافق مودريتش على الرحيل خلال الشتاء، فإن ريال مدريد نفسه من سيعطل الصفقة، ويرى رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، أنه أحد أكثر البدلاء الموثوق فيهم بصفوف المرينغي هذا الموسم، ومن الصعب التخلي عنه”.

وجاء في ختام تقرير “ديفنسا سنترال”: “في حالة الحصول على رفض جديد، ستؤجل الأندية السعودية مفاوضاتها مع النجم الكرواتي للصيف المقبل، عقب انتهاء عقده”.

مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @realmadriden

الأهلي أقرب لحسم الصفقة

وسبق أن أوضح الصحافي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات، رودي غاليتي، أن هناك إمكانية كبيرة لانتقال لوكا مودريتش إلى صفوف النادي الأهلي سواء في يناير أو نهاية الموسم، مؤكدًا أن مسؤوليه في مفاوضات متقدمة معه.

لوكا مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @realmadriden

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