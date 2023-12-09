الأهلي يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواصلة تألقه ضد الرائد في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

تفوق الأهلي ضد الرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الرائد، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وتُعد مباراة الأهلي ضد الرائد اليوم هي المواجهة رقم 29 بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الراقي في تحقيق 19 انتصارًا، مقابل 6 انتصارات للفريق الريداوي، وتعادلا 3 مرات.

ويسعى المدير الفني ماتياس يايسله للظهور بشكل مميز في مباراة اليوم، في ظل اكتمال صفوف فريقه، خاصة أنه يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استعادة المركز الثالث.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.