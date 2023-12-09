Icon

الأهلي يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد Icon اعتماد وبدء العمل بدليل القواعد المنظمة لأسواق النفع العام Icon الأهلي المصري يُعاني قبل كأس العالم للأندية 2023 Icon رئيس برشلونة: أتابع الدوري السعودي Icon الدعيع: الطائي قوي يشبه الإعصار Icon تحذير .. التبول المفرط ليلاً ينبئ بأمراض خطيرة Icon أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو في دوري روشن Icon حساب المواطن: لا يتم صرف الدعم للسجين بأثر رجعي Icon متحدث الأرصاد: شتاء هذا العام سيكون دافئاً.. يبدأ فلكياً 22 ديسمبر Icon القصاص من مواطن قتل آخر بطعنات سكين في حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الأهلي يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
الأهلي يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواصلة تألقه ضد الرائد في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

تفوق الأهلي ضد الرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الرائد، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: التسجيل في ساند لا يؤثر على الدعم بشرط

حساب المواطن: التسجيل في ساند لا يؤثر على الدعم بشرط

تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس جدة ورابغ وخليص

تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس جدة ورابغ وخليص

النادي الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

وتُعد مباراة الأهلي ضد الرائد اليوم هي المواجهة رقم 29 بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الراقي في تحقيق 19 انتصارًا، مقابل 6 انتصارات للفريق الريداوي، وتعادلا 3 مرات.

ويسعى المدير الفني ماتياس يايسله للظهور بشكل مميز في مباراة اليوم، في ظل اكتمال صفوف فريقه، خاصة أنه يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استعادة المركز الثالث.

الأهلي ضد الرائد - الأهلي والرائد
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

وظائف
18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار
السعودية اليوم

18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.....

السعودية اليوم
استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد
السعودية اليوم

استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة...

السعودية اليوم
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية
العالم

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

العالم
قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة
أخبار رئيسية

قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة

أخبار رئيسية
خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية
أخبار رئيسية

خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه...

أخبار رئيسية
متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟
السعودية اليوم

متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه