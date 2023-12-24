مجلس الأمن يعرب عن بالغ القلق جراء تطور الأحداث في السودان الأول من نوعه عالمياً.. افتتاح مصنع لتقنيات البناء الحديثة المستدامة بالسعودية بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع شركة أمازون العالمية تعلن عن وظائف شاغرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 216.61 ريال 18 وظيفة بـ شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر سبكيم ترسي عقداً بـ500 مليون دولار لزيادة إنتاج السعودية للإيثلين القاهرة جدة ثاني أكثر رحلات جوية ازدحامًا في العالم الاقتصاد الرقمي السعودي يحقق طفرة تتجاوز 100 مليار دولار
شهدت مدينة سدير الصناعية بالعاصمة السعودية الرياض يوم أمس افتتاح أول مصنع في العالم متخصص في تقنيات البناء الحديثة وذلك بشراكة سعودية يابانية.
ويعتبر المصنع الأول من نوعه بالعالم الذي يتبنى استخدام وتطبيق التقنيات الخرسانية للأبراج والجسور ذات الجودة العالية على القطاع السكني.
وتمكن هذه التقنية المتطورة من شد الأعضاء الخرسانية القياسية من أجل متانة الهيكل الإنشائي لعمر يصل إلى 200 عام.