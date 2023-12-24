الأول من نوعه عالمياً.. افتتاح مصنع لتقنيات البناء الحديثة المستدامة بالسعودية

شهدت مدينة سدير الصناعية بالعاصمة السعودية الرياض يوم أمس افتتاح أول مصنع في العالم متخصص في تقنيات البناء الحديثة وذلك بشراكة سعودية يابانية.

المصنع الأول من نوعه

ويعتبر المصنع الأول من نوعه بالعالم الذي يتبنى استخدام وتطبيق التقنيات الخرسانية للأبراج والجسور ذات الجودة العالية على القطاع السكني.

وتمكن هذه التقنية المتطورة من شد الأعضاء الخرسانية القياسية من أجل متانة الهيكل الإنشائي لعمر يصل إلى 200 عام.