Icon

تعليق الدراسة الحضورية بتعليم المدينة المنورة غدًا Icon إلزام الأمير هاري بدفع غرامة 60 ألف دولار بعد معركته مع الداخلية البريطانية Icon النصر يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الشباب Icon براءة اختراع سعودية بتصنيع مركبات للأدوية من مخلفات التمور Icon الإسباني كورتيس مدربًا لـ أخضر السيدات حتى 2027 Icon بعد هجمة مرتدة مثالية .. ساديو ماني يسجل ثاني أهداف النصر Icon توري بينسو أول حكمة تُدير مباراة في الملاعب السعودية بـ كأس العالم للأندية .. من هي ؟ Icon سيكو فوفانا يُسجل الهدف الأول لـ النصر وجونيور يرد بالتعادل لـ الشباب Icon تشكيل مباراة الشباب ضد النصر Icon تركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الإسباني كورتيس مدربًا لـ أخضر السيدات حتى 2027

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
الإسباني كورتيس مدربًا لـ أخضر السيدات حتى 2027
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، مع الإسباني لويس كورتيس لقيادة المنتخب السعودي الأول للسيدات بعقد يمتد حتى 2027.

ويمتلك لويس كورتيس سجلًا تدريبًا حافلًا بالإنجازات، حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب الأوكراني الأول للسيدات، كما قاد قبل ذلك فريق برشلونة للسيدات لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2020/ 2021، وتمكن أيضًا من تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا في نفس الموسم، وقاد فريق برشلونة في موسم 2019/ 2020 لتحقيق كافة البطولات المحلية وهي الدوري الإسباني للسيدات، وكأس ملكة إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس كاتالونيا.

قد يهمّك أيضاً
الحصيني: استمرار الحالة الممطرة الخامسة في ثالث أيام المربعانية

الحصيني: استمرار الحالة الممطرة الخامسة في ثالث أيام المربعانية

ضربة قوية لـ ستاربكس تكبدها 11 مليار دولار

ضربة قوية لـ ستاربكس تكبدها 11 مليار دولار

إنجازات مدرب أخضر السيدات

وسيقود الإسباني أخضر السيدات بداية من معسكر شهر يناير المقبل حيث يمتلك كورتيس العديد من الجوائز على مدار سنواته التدريبية، أبرزها جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل مدرب عام 2021، كما تم ترشيحه لجائزة الاتحاد الدولي لأفضل مدرب في فئة كرة قدم السيدات من نفس العام.

كورتيس - المنتخب السعودي للسيدات - الأخضر

ومن جانبه أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن سعادته بالتعاقد مع لويس كورتيس ووصفه بأنه مدرب يملك خبرة كبيرة في كرة القدم النسائية. وأشار إلى أن التعاقد معه يعد استثمارًا ناجحًا لمستقبل كرة القدم النسائية في المملكة نظرًا لتحقيقه العديد من الإنجازات خلال مسيرته. وقال السيد لويس كورتيس بعد مراسم التوقيع: “أشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على ثقتهم بي، وأشعر بالسعادة لهذه الخطوة في مسيرتي التدريبية، المنتخب السعودي للسيدات هو منتخب جديد في ساحة كرة القدم، لكنهم يملكون شغفًا كبيرًا تجاه هذه اللعبة وهذا ما حفزني لقبول هذه الفرصة، أخضر السيدات يملك لاعبات بمعدل أعمار صغير، وهذا ما سيجعلنا نعمل من أجل تطوير المنتخب والبناء من أجل المنافسات القادمة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يصعد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بثنائية في نافباخور
الرياضة

الهلال يصعد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا...

الرياضة
منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة
آخر الاخبار

منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة

آخر الاخبار
نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد
الرياضة

نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد

الرياضة
علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال لم يكن لاعبًا
الرياضة

علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال...

الرياضة
عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل لـ النصر
الرياضة

عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل...

الرياضة
هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13
الرياضة

هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13

الرياضة
كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا ويعضه
غرائب

كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا...

غرائب
بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة المكرمة
السعودية اليوم

بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه