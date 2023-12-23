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الاعتداء على الممثل الأمريكي تشارلي شين في منزله

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
الاعتداء على الممثل الأمريكي تشارلي شين في منزله
المواطن - فريق التحرير

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تعرّض الممثل الأمريكي تشارلي شين لاعتداء في منزله في ماليبو من امرأة تم إيقافها في وقت لاحق، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وعلى الفور، هرعت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إلى فيلا الممثل الأمريكي الشهير بعد تلقيهم بلاغاً بوقوع “اعتداء واضطرابات”، وفقا لفرانس برس.

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ضبط المشتبه بها

ونجحت الشرطة في العثور على المشتبه بها وتُدعى إليكترا شروك بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل قد يتسبب بإصابة بالغة”، وكذلك بتهمة “السطو”.

وبحسب موقع “TMZ” المتخصص في أخبار المشاهير، فإن إليكترا شروك (47 عاماً) جارة تشارلي شين.

وأضاف أنها “مزقت قميص تشارلي وحاولت خنقه” وأن مسعفين عاينوه، لكنه لم يُنقل إلى المستشفى.

وذكّر الموقع أن هذه المواجهة ليست الأولى على الأرجح بين الجارين.

أعمال تشارلي شين

وأصبح تشارلي شين نجمًا عالميًا بفضل أفلام مثل “بلاتون” و”وول ستريت” في ثمانينات القرن العشرين، وهو نجل الممثل مارتن شين وشقيق الممثل المسرحي إميليو إستيفيز.

لكنّ النجم البالغ 58 عامًا الذي عُرف عنه في الماضي إدمانه الكحول والمخدرات، استُبعد عام 2011 من مسلسل “تو أند إيه هاف مَن” بسبب سلوكه المضطرب والعنيف.

 

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