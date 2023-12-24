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أهم المبادرات الرئيسية للتحول الرقمي بالبلاد خلال 2023

الاقتصاد الرقمي السعودي يحقق طفرة تتجاوز 100 مليار دولار

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ صباحاً
الاقتصاد الرقمي السعودي يحقق طفرة تتجاوز 100 مليار دولار
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أشار الاقتصاد الرقمي في السعودية إلى التحول الذي تشهده البلاد نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الاستخدامات الرقمية في مختلف قطاعات الاقتصاد، حيث تهدف مبادرة الاقتصاد الرقمي في السعودية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التحول الرقمي عبر جميع القطاعات، بما في ذلك الحكومة والأعمال والتعليم والصحة والمجتمع.

التحول الرقمي في السعودية

تعتبر رؤية 2030 التي أعلنتها البلاد بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، محركاً رئيسياً للتحول الرقمي في السعودية. تستهدف تنويع اقتصاد المملكة وتحقيق التحول من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام. تشمل رؤية 2030 تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الرقمية.

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وتشمل خطة تطوير الاقتصاد الوطني على عدة إجراءات لتعزيز الاقتصاد الرقمي في السعودية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية التكنولوجية وزيادة الوعي التقني وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا.

أهم مبادرات التحول الرقمي السعودي

وكشف تقرير الاقتصاد الرقمي لآسيا 2023، أن الاقتصاد الرقمي في السعودية تجاوز 100 مليار دولار. وتحقق الصين تقدمًا كبيًرا في الاقتصاد الرقمي من حيث الحجم بقيمة وصلت إلى 7.47 تريليون دولار في 2022م، وفقاً لوكالة “شينخوا”.

تشمل بعض المبادرات الرئيسية للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية:

1. برنامج “معين” (مركز الابتكار الوطني)، وهو برنامج حكومي يهدف إلى تعزيز الابتكار والريادة في المملكة من خلال دعم الشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية التقنية.

2. تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك توسيع شبكات الاتصالات وتحسين خدمات الإنترنت عالي السرعة وتطبيقات الهاتف المحمول.

3. التحول الرقمي في القطاع المالي، بما في ذلك تعزيز الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتعزيز التجارة الإلكترونية وتطوير تقنيات الدفع الرقمي.

4. تحسين الخدمات الحكومية الرقمية، بما في ذلك تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت وتطوير منصات التفاعل بين الحكومة والمواطنين.

5. تعزيز الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما في ذلك دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة مشجعة للابتكار وتطوير المهارات التقنية.

فرص جديدة للتوسع

تتطلع السعودية إلى تحقيق العديد من الفوائد عبر التحول إلى الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك زيادة الكفاءة وتحسين جودة الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

يمكن للشركات والأفراد في السعودية الوصول إلى أسواق عالمية وتوسيع نطاق أعمالهم، من خلال التحول الرقمي، حيث يتم تشجيع التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، مما يتيح فرصًا جديدة للشركات للتوسع وزيادة الإيرادات.

تعزيز الابتكار والبحث

يعتبر الاقتصاد الرقمي أحد العوامل الرئيسية في تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في السعودية. يتم تشجيع ريادة الأعمال الرقمية وتوفير الدعم والتمويل للشركات الناشئة والمبتكرة.

يجري أيضًا التركيز على تعزيز التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا الرقمية، حيث يتم تطوير برامج ومبادرات لتعليم الشباب والبالغين المهارات اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

أهم تحديات خطة التحول الرقمي

مع توجه السعودية نحو التحول الرقمي، هناك تحديات محتملة تشمل التحديات التقنية والأمنية والقانونية والاقتصادية. يتطلب الاقتصاد الرقمي توفير البنية التحتية المناسبة وتعزيز الوعي التقني وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة لدعم التحول الرقمي.

وتعمل الحكومة السعودية والقطاع الخاص على تنفيذ استراتيجيات وبرامج لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق رؤية 2030. يُتوقع أن يستمر التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في السنوات القادمة.

 

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