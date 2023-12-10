البنك المركزي يصرح لشركة جديدة بمزاولة نشاط الدفع الآجل

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” التصريح لشركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات “جيل باي” لمزاولة نشاط الدفع الآجل. وبإضافة هذا التصريح، يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرحة لها بمزاولة هذا النشاط سبع شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة في المملكة (58) شركة.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي ساما إلى دعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية, ويساهم في تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، في سبيل تحقيق أهداف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.