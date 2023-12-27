البنك المركزي يطلب المرئيات حول تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن طرح مشروع “تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي” لطلب مرئيات المهتمين والمختصين حياله، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

مبادئ الحوكمة

ويأتي هذا المشروع لمواكبة ما ورد ضمن نظام الشركات ولوائحه التنفيذية من تغيّرات تتقاطع مع المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وأخذًا بالاعتبار طبيعة القطاع المالي، والممارسات والمعايير الدولية.

إشراف البنك المركزي

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي” خلال (15) يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ. ويمكن الاطّلاع على المشروع من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر (الرابط).