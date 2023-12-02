ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز جيرونا الصعب على فالنسيا ميتا توسع إجراءات سلامة الأطفال لحمايتهم من المحتوى غير اللائق حساب المواطن يوضح طريقة تحويل التابع إلى مستقل فريق عمل لتبادل الخبرات الإعلامية بين واس وشينخوا الصينية التأمينات: إيقاف معاش الوريث حال العمل بأجر 3000 ريال أو أكثر فيديو يكشف سبب طرد علي البليهي أمام النصر تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تتجاوز 543 مليون ريال تحذير من تسونامي في 4 دول بعد زلزال الفلبين ضبط 4 مقيمين لترويجهم الشبو في جدة انتشار المرض الغامض والصين تشغل العالم مجددًا
جددت التأمينات الاجتماعية التأكيد على عدم أحقية الوريث في المعاش في حال التحق بوظيفة براتب يصل 3 آلاف ريال أو أكثر.
وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى إمكانية تعديل حالة الوريث عبر موقع التأمينات وتنفيذ خطوات الخدمة بسهولة كما يلي: