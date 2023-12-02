التأمينات: إيقاف معاش الوريث حال العمل بأجر 3000 ريال أو أكثر

جددت التأمينات الاجتماعية التأكيد على عدم أحقية الوريث في المعاش في حال التحق بوظيفة براتب يصل 3 آلاف ريال أو أكثر.

تعديل حالة وريث

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى إمكانية تعديل حالة الوريث عبر موقع التأمينات وتنفيذ خطوات الخدمة بسهولة كما يلي:

الدخول على الخدمة بالنقر على زر “ابدأ الخدمة”. الدخول على تعبئة النموذج الإلكتروني. إدخال رقم هوية المتوفى وهوية الوريث المراد تعديله ورقم الجوال المسجل في أبشر، ثم الضغط على “التالي”. إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على رقم الجوال، ثم الضغط على “التالي”. يتم عرض بيانات المتوفى والوريث وتفاصيل العنوان. يتم اختيار أحد أسباب التعديل: في حال كان سبب التعديل (يتيمة الأبوين، الوريث طالب، بلوغ السن، الوريث عاجز) يتم رفع المستندات المطلوبة.

في حال كان سبب التعديل موظفة حكومية يتم تعبئة تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومي ورفع مستند تفاصيل الالتحاق بالعمل.

في حال كان السبب الزواج فيتم إرجاع تواريخ الزواج من مركز المعلومات الوطني بصيغة: سنه/يوم/شهر.

متطلبات الخدمة