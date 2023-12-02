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التأمينات: إيقاف معاش الوريث حال العمل بأجر 3000 ريال أو أكثر

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
التأمينات: إيقاف معاش الوريث حال العمل بأجر 3000 ريال أو أكثر
المواطن - فريق التحرير

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جددت التأمينات الاجتماعية التأكيد على عدم أحقية الوريث في المعاش في حال التحق بوظيفة براتب يصل 3 آلاف ريال أو أكثر.

تعديل حالة وريث

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى إمكانية تعديل حالة الوريث عبر موقع التأمينات وتنفيذ خطوات الخدمة بسهولة كما يلي:

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    1. الدخول على الخدمة بالنقر على زر “ابدأ الخدمة”.
    2. الدخول على تعبئة النموذج الإلكتروني.
    3. إدخال رقم هوية المتوفى وهوية الوريث المراد تعديله ورقم الجوال المسجل في أبشر، ثم الضغط على “التالي”.
    4. إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على رقم الجوال، ثم الضغط على “التالي”.
    5. يتم عرض بيانات المتوفى والوريث وتفاصيل العنوان.
    6. يتم اختيار أحد أسباب التعديل:
    • في حال كان سبب التعديل (يتيمة الأبوين، الوريث طالب، بلوغ السن، الوريث عاجز) يتم رفع المستندات المطلوبة.
    • في حال كان سبب التعديل موظفة حكومية يتم تعبئة تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومي ورفع مستند تفاصيل الالتحاق بالعمل.
    • في حال كان السبب الزواج فيتم إرجاع تواريخ الزواج من مركز المعلومات الوطني بصيغة: سنه/يوم/شهر.

متطلبات الخدمة

  1. تغيير الحالة التعليمية للذكور بشرط توفر مشهد دراسي أو سجل أكاديمي أو شهادة التخرج أو طي القيد في حال عدم وجود البيانات.
  2. تغيير الحالة الاجتماعية للإناث ويجب توفر صك طلاق أو عقد نكاح أو إثبات ترمل في حال عدم وجود البيانات.
  3. تغيير الحالة الوظيفة للمستفيدين من أفراد العائلة بشرط إرفاق قرار التعيين أو المباشرة أو ترك العمل في حال عدم وجود البيانات.
  4. تغيير الحالة الصحية ويتطلب ذلك تقرير اللجنة طبية في حال عدم وجود البيانات.

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