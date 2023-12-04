التأمينات: الموظف السعودي يتحمل 9% من نسبة اشتراك المعاشات

كشفت التأمينات الاجتماعية عن نسب التحمل التي يتحملها الموظف وصاحب العمل في اشتراك المعاش التقاعدي وضوابط صرف المعاش.

جاء ذلك ردًا على مواطن يستفسر عن المزايا التي يحصل عليها المستفيد بعد بلوغ سن التقاعد للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.

معاش التقاعد

وبحسب الأنظمة يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة.

ويستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر الشروط الآتية:

التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

بلوغ سن الستين أو تجاوزها.

معاش الوفاة

ويستحق أفراد عائلة المشترك المتوفى المعاش في الحالات الآتية: