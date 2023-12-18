التأمينات : 300 شهر اشتراك شرط التقاعد المبكر

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أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بقواعد وشروط التقاعد المبكر للخاضعين لنظام الخدمة المدنية ممن لم يبلغوا سن الـ60 عامًا.
وقال حساب خدمة المستفيدين ردًا على سؤال أحد المتابعين عبر منصة إكس : يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية ، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين.
ويطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة.