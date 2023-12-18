التأمينات : 300 شهر اشتراك شرط التقاعد المبكر

أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بقواعد وشروط التقاعد المبكر للخاضعين لنظام الخدمة المدنية ممن لم يبلغوا سن الـ60 عامًا.

التقاعد المبكر

وقال حساب خدمة المستفيدين ردًا على سؤال أحد المتابعين عبر منصة إكس : يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية ، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين.

حصص المعاش

ويطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة.

الفئات المشمولة

ويحق لفئات معينة من المشتركين الحصول على التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب صرف المعاش، في حال توفر الشروط التالية: