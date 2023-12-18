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قبل بلوغ سن الـ60

التأمينات : 300 شهر اشتراك شرط التقاعد المبكر

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
التأمينات : 300 شهر اشتراك شرط التقاعد المبكر
المواطن - فريق التحرير

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أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بقواعد وشروط التقاعد المبكر للخاضعين لنظام الخدمة المدنية ممن لم يبلغوا سن الـ60 عامًا.

التقاعد المبكر

وقال حساب خدمة المستفيدين ردًا على سؤال أحد المتابعين عبر منصة إكس : يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية ، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين.

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حصص المعاش

ويطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة.

الفئات المشمولة

ويحق لفئات معينة من المشتركين الحصول على التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب صرف المعاش، في حال توفر الشروط التالية:
  1. توفر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر، وترك العمل الخاضع للنظام.
  2.  حالات العمل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة بشرط بلوغ عمر المشترك 55 سنة أو أكثر، وترك العمل الخاضع للنظام.
  3. أو في حال توفرت لدى العامل مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا، وثبت مزاولته هذا النوع من الأعمال بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.
  4. صدور حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة ثلاث أشهر أو أكثر أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش.
  5. المشترك المفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد عائلته الصرف.
  6. المشترك الذي حدث له عجز غير مهني.

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