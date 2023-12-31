التدريب التقني بالحدود الشمالية يعلن تحويل التدريب عن بعد

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق التدريب الحضوري وتحويله عن بعد ، ليوم الأحد الموافق 18 جمادى الآخرة 1445هـ، لكافة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب التقني بمنطقة الحدود الشمالية .
وأوضحت أن ذلك بناءً على ماورد من المركز الوطني للأرصاد ، بانعدام في مدى الرؤية الأفقية في المنطقة وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات .
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، حائل ، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة.
كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية ، الجوف، القصيم ، الرياض ، حائل، تبوك، الشرقية.