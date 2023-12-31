التدريب التقني بالحدود الشمالية يعلن تحويل التدريب عن بعد

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني‬ والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق التدريب الحضوري وتحويله عن بعد ، ليوم الأحد الموافق 18 جمادى الآخرة 1445هـ، لكافة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب التقني بمنطقة الحدود الشمالية .

انعدام الرؤية الأفقية

وأوضحت أن ذلك بناءً على ماورد من المركز الوطني للأرصاد ، بانعدام في مدى الرؤية الأفقية في المنطقة وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات .

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، حائل ، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة.

كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية ، الجوف، القصيم ، الرياض ، حائل، تبوك، الشرقية.