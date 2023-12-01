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ضمن منافسات دوري روشن

التشكيل المتوقع لـ ديربي الرياض

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
التشكيل المتوقع لـ ديربي الرياض
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدربان البرتغاليان خورخي جيسوس ولويس كاسترو، على التشكيل المتوقع للهلال والنصر في ديربي الرياض اليوم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

موعد ديربي الرياض

ويلعب الهلال والنصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

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وقبل ديربي الرياض اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.

ديربي الرياض
موعد الديربي – المصدر @Alhilal_FC

التشكيل المتوقع للهلال والنصر

ويعتزم جيسوس الدفع بالقوة الضاربة منذ بداية ديربي الرياض، وسيواصل محمد البريك المشاركة لتعويض غياب ياسر الشهراني، فيما يُفاضل كاسترو بين علي لاجامي ومحمد آل فتيل بدلًا من عبدالإله العمري.

ويتوقع أن يبدأ الأزرق الديربي، بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، برونو نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلغادو وألكسندر ميتروفيتش.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ النصر بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، إيمريك لابورت، لاجامي “آل فتيل”، سلطان الغنام، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، سيكو فوفانا، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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