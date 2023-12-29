التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الأهلي والخليج جيسوس يحسم الجدل .. هل يضم بديل نيمار في يناير ؟ هدف: لا يمكن الاستفادة بأكثر من برنامج تدريبي في نفس المسار العرفج شجيرة معمرة توارث العرب عنها قصصًا وحكايات موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي الهلال يوسع الفارق مع ملاحقه النصر بثنائية في الفيحاء فلاح الهرجاف ذو الـ106 أعوام عاصر الملوك وتطوع في الحروب فما قصته؟ الرائد يقلب الطاولة على أبها ويصعد 5 مراكز في ترتيب دوري روشن إهدار للمال ويُعاقب مزاجية المحترف .. أبرز التعليقات بعد زيادة عدد الأجانب لـ 10 لاعبين موعد صرف المعاشات لمستفيدي التقاعد والتأمينات
حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الأهلي والخليج، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن.
ولم ينجح أي من الفريقين في إحراز الهدف الأول خلال أول 45 دقيقة، بسبب عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.
تسديدة لوبيز يتصدى لها ميندي🧤#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الخليج | #SSC pic.twitter.com/jmAv0XmBsT
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023