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التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الأهلي والخليج

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الأهلي والخليج
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الأهلي والخليج، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن.

ولم ينجح أي من الفريقين في إحراز الهدف الأول خلال أول 45 دقيقة، بسبب عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

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وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

 

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