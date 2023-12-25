Icon

تحديث جديد في تيليجرام يتيح المزيد من الخيارات لشكل قناتك Icon السعودية ثاني دول العشرين في تنمية الاتصالات والتقنية Icon الرئيس التنفيذي لـ كأس آسيا: التسجيل بمنصة هيّا يُسهل مهمة دخول أصحاب السيارات لقطر Icon هدية تنتظر لاعبي الاتحاد في حال الفوز على النصر Icon جيرارد يطلب ضم نجم الأهلي Icon الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية Icon ترتيب الدوري السعودي بعد ختام منافسات الجولة الـ 18 Icon شرط واحد لاستفادة الأعزب من دعم سكني Icon لحظة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا Icon الوحدة يصعد مركزًا بثلاثية في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الجاسم: كل الخيارات السكنية للمشجعين السعوديين في قطر أثناء بطولة آسيا متاحة

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ صباحاً
الجاسم: كل الخيارات السكنية للمشجعين السعوديين في قطر أثناء بطولة آسيا متاحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف جاسم الجاسم الرئيس التنفيذي لبطولة كأس آسيا 2023 أن كل الخيارات السكنية متاحة لدى الجمهور السعودي الذي سيحضر إلى قطر لمتابعة مباريات البطولة.

وقال الجاسم في تصريحات لبرنامج “كورة”: “كل الخيارات السكنية متاحة لدى الجمهور السعودي والجماهير الأخرى التي ستحضر إلى قطر لمتابعة مباريات البطولة الآسيوية، يمكنك أن تسكن في الفنادق قطر تملك فنادق لكل المستويات”.

قد يهمّك أيضاً
4 لاعبين طلبوا الرحيل عن الاتحاد

4 لاعبين طلبوا الرحيل عن الاتحاد

ضبط 16899 مخالفًا بينهم 11 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف

ضبط 16899 مخالفًا بينهم 11 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف

وأضاف: “يمكنك أن تسكن عند أقاربك أو أصدقائك إذا كانوا متواجدين في قطر حاليًّا، أو يمكنك الحضور من السعودية لمشاهدة المباراة ثم العودة إلى مدينتك مرة أخرى في المملكة”.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم أعلن يوم 28 فبراير الماضي عن انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير من العام المقبل، بعد انسحاب الصين من تنظيم البطولة.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة في البطولة مع منتخبات “تايلاند وسلطنة عُمان وقيرغيزستان”.

وسيخوض الأخضر أول مباراة له في أمم آسيا أمام عُمان يوم 16 يناير، ثم يواجه قيرغيزستان يوم 21 يناير، ثم يواجه تايلاند يوم 25 يناير.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محافظ الغاط يطلق حملة الأمر بالمعروف “اعتناء”
السعودية اليوم

محافظ الغاط يطلق حملة الأمر بالمعروف “اعتناء”

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون
وظائف

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

وظائف
قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع اليمني
السعودية اليوم

قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع...

السعودية اليوم
عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين
تكنولوجيا

عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين

تكنولوجيا
الأهلي المصري يُتوج بـ برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه
الرياضة

الأهلي المصري يُتوج بـ برونزية كأس العالم...

الرياضة
مانشستر سيتي بطلًا لـ كأس العالم للأندية برباعية في فلومينينسي
الرياضة

مانشستر سيتي بطلًا لـ كأس العالم للأندية...

الرياضة
كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق الأمريكية بسبب مواد غريبة
حصاد اليوم

كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق...

حصاد اليوم
نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام لـ الهلال
الرياضة

نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه