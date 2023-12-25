الجاسم: كل الخيارات السكنية للمشجعين السعوديين في قطر أثناء بطولة آسيا متاحة

كشف جاسم الجاسم الرئيس التنفيذي لبطولة كأس آسيا 2023 أن كل الخيارات السكنية متاحة لدى الجمهور السعودي الذي سيحضر إلى قطر لمتابعة مباريات البطولة.

وقال الجاسم في تصريحات لبرنامج “كورة”: “كل الخيارات السكنية متاحة لدى الجمهور السعودي والجماهير الأخرى التي ستحضر إلى قطر لمتابعة مباريات البطولة الآسيوية، يمكنك أن تسكن في الفنادق قطر تملك فنادق لكل المستويات”.

وأضاف: “يمكنك أن تسكن عند أقاربك أو أصدقائك إذا كانوا متواجدين في قطر حاليًّا، أو يمكنك الحضور من السعودية لمشاهدة المباراة ثم العودة إلى مدينتك مرة أخرى في المملكة”.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم أعلن يوم 28 فبراير الماضي عن انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير من العام المقبل، بعد انسحاب الصين من تنظيم البطولة.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة في البطولة مع منتخبات “تايلاند وسلطنة عُمان وقيرغيزستان”.

وسيخوض الأخضر أول مباراة له في أمم آسيا أمام عُمان يوم 16 يناير، ثم يواجه قيرغيزستان يوم 21 يناير، ثم يواجه تايلاند يوم 25 يناير.