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الحضور الجماهيري يُحفز نجوم الهلال والنصر في عمليات الإحماء

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
الحضور الجماهيري يُحفز نجوم الهلال والنصر في عمليات الإحماء
المواطن - فريق التحرير

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شهدت عمليات الإحماء بين فريقي الهلال والنصر تحفيزًا كبيرًا من قبل جمهور الفريقين، وذلك بمناسبة الديربي الذي يُقام اليوم في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.

وحفز الجمهور لاعبي الفريقين لتقديم الأفضل، حيث إن الديربي قد يشهد استمرار الهلال في الانفراد بصدارة الدوري، أو اقتراب النصر من الهلال المتصدر بفارق نقطة، في حال فاز النصر.

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المباراة تقام بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

لاجامي - الهلال والنصر

ياسين بونو - الهلال والنصر

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