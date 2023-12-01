الحضور الجماهيري يُحفز نجوم الهلال والنصر في عمليات الإحماء

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شهدت عمليات الإحماء بين فريقي الهلال والنصر تحفيزًا كبيرًا من قبل جمهور الفريقين، وذلك بمناسبة الديربي الذي يُقام اليوم في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.
وحفز الجمهور لاعبي الفريقين لتقديم الأفضل، حيث إن الديربي قد يشهد استمرار الهلال في الانفراد بصدارة الدوري، أو اقتراب النصر من الهلال المتصدر بفارق نقطة، في حال فاز النصر.
أجواء جماهيرية رائعة في الدرة🏟#الرياض_إكسبو2030#Hilal_Nassr#الهلال_النصر| #النصر_الهلال pic.twitter.com/jbEq4itDv5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
المباراة تقام بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.