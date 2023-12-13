الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الخميس الموافق 1 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.