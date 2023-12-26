السجن 5 سنوات عقوبة استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب

تفاعل المحامي سعيد القرني، مع انتشار مقاطع الفيديو التي يتم خلالها التلاعب بأصوات الأشخاص لجعلهم يؤدون مقاطع لآخرين.

السجن

وقال القرني في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنه حال ثبت استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما، فإن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات.

وأضاف أن انتهاك أي مصنف مرئي أو مسموع أو مكتوب يعد جريمة بموجب نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة.