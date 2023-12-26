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السجن 5 سنوات عقوبة استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
السجن 5 سنوات عقوبة استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل المحامي سعيد القرني، مع انتشار مقاطع الفيديو التي يتم خلالها التلاعب بأصوات الأشخاص لجعلهم يؤدون مقاطع لآخرين.

السجن

وقال القرني في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنه حال ثبت استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما، فإن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات.

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وأضاف أن انتهاك أي مصنف مرئي أو مسموع أو مكتوب يعد جريمة بموجب نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة.

 

 

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