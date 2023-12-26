السجن 5 سنوات عقوبة استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب تغريم الاتحاد 19 ألف ريال موعد مباراة غلطة سراي ضد فنربخشة في السوبر التركي ترامب يطلب الحصانة قبل انتخابات 2024 توقعات بتوسع الحالة المطيرة السادسة بأجواء باردة وماطرة كارت شخصي لبوتين بمليوني روبل عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات السعودية يثير الجدل .. والجماهير تكشف السبب موعد صرف مكافأة تمهير فوز صعب لـ الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا القمر البارد يضيء الكون ليصبح آخر بدر مكتمل في 2023
تفاعل المحامي سعيد القرني، مع انتشار مقاطع الفيديو التي يتم خلالها التلاعب بأصوات الأشخاص لجعلهم يؤدون مقاطع لآخرين.
وقال القرني في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنه حال ثبت استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما، فإن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات.
وأضاف أن انتهاك أي مصنف مرئي أو مسموع أو مكتوب يعد جريمة بموجب نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة.
فيديو | المحامي سعيد القرني: إذا ثبت استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما ..فإن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات #الراصد pic.twitter.com/viGNz25upH
— الراصد (@alraasd) December 25, 2023