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السعودية ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن 

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
السعودية ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن 
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.

حل سياسي شامل

وجددت الوزارة التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق.

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