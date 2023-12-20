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السعودية تعزي وتواسي الصين وشعبها الصديق في ضحايا زلزال قانسو

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
السعودية تعزي وتواسي الصين وشعبها الصديق في ضحايا زلزال قانسو
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق، جراء ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة قانسو، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

السعودية تتضامن مع الصين

كما تعبر الوزارة عن تضامن ووقوف المملكة مع جمهورية الصين الشعبية حكومةً وشعباً جراء هذا المصاب الأليم، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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