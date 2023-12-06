السعودية في طريقها لامتلاك الطائرة الحربية الأكثر مبيعًا بالعالم رافال

أكدت شركة داسو الفرنسية Dassault Aviation SA وجود مفاوضات لبيع طائرات رافال المقاتلة إلى المملكة العربية السعودية، وقالت: إن السعودية تسعى لاقتناء الطائرة الحربية الأكثر مبيعًا في العالم.

اهتمام سعودي بطائرات الرافال

وتهتم المملكة العربية السعودية بشكل خاص بشراء طائرة الرافال لأنه، على عكس يوروفايتر تايفون، حسبما صرح الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران إريك ترابييه للصحفيين اليوم الثلاثاء في باريس.

أهمية طائرة رافال

وأضاف إريك أن المحادثات مع السعودية بشأن شراء طائرات الرافال، الجارية منذ عدة أشهر لم تتأثر بالصراع بين إسرائيل وحماس.

وتعد طائرة رافال، حربية متعددة المهام تم تطويرها بواسطة شركة داسو للطيران في فرنسا وشركة إي إم دي إس في إسبانيا. تعتبر رافال واحدة من أحدث طائرات القتال التي تستخدم في العديد من البلدان حول العالم.

أحد أعمدة الدفاع الجوي

تم تصميم طائرة رافال لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام العسكرية، بما في ذلك القتال الجوي الجو-جو والجو-أرض والاستطلاع والتدريب والقدرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى. تم تجهيز رافال بأنظمة إلكترونية متقدمة وأسلحة متنوعة، بما في ذلك الصواريخ الجو-جو والجو-أرض والقنابل الموجهة والقنابل العادية والصواريخ المضادة للسفن، مما يجعلها قادرة على التعامل مع تحديات متنوعة في ساحة المعركة.

تشتهر طائرة رافال بأدائها الممتاز في الجو وقدرتها على التحليق بسرعات عالية وتنفيذ مناورات هوائية متقدمة. تم تجهيز رافال أيضًا بأنظمة متقدمة للكشف والمراقبة والتحكم في النيران والتخطيط للمهام، مما يضمن للطيارين القدرة على العمل وفقًا لظروف المعركة المتغيرة.

تم بيع طائرة رافال لعدة دول حول العالم، وتم استخدامها في العديد من العمليات العسكرية. كما أنها طائرة متطورة تعتبر أحد أعمدة الدفاع الجوي للدول التي تمتلكها.