السَّهلة تشكيلات صخرية عجيبة ومتحجرات تلفت الأنظار برفحاء

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تلفت التشكيلات الصخرية الرسوبية والمتحجرات الأثرية المتنوعة في منطقة “السَّهلة”، التي تقع غرب محافظة رفحاء بنحو 60 كيلو مترًا الأنظار، والتي تشُكّلت في ظروف زمنية طويلة المدى التي تتجاوز مئات السنين في مداها القصير.
وباتت سلسلة التكوينات الصخرية والمتحجرات التاريخية بـ”السَّهلة “إحدى أهم المواقع التي يرتادها الكثير من الزوار بالمنطقة كتُراث طبيعي مميز.
وأوضح لوكالة الأنباء السعودية “واس” الباحث بالآثار والتراث بمحافظة رفحاء عبدالرحمن محمد التويجري أن منطقة “السَّهلة” تحتضن تكوينات صخرية عجيبة؛ كما تم العثور على متحجرات على شكل قواقع فيها تعود لآلاف السنين، إضافة إلى رواسب بحرية في أحد المنحدرات البرية، وهذا يدل على أنها كانت بحيرة مليئة بالمياه أو مجرى أودية.
وأضاف التويجري تتفاوت أحجام المتحجرات من القواقع ما بين الصغيرة والكبيرة وتختلف في أشكالها وهيئاتها وهي أثرية صخرية وبيئتها الحقيقية البحار، وأما أشكالها فتأخذ الشكل الحلزوني، وربما يعود عمرها إلى آلاف السنين.