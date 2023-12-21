الشكل الجديد لـ السوبر ليج بمشاركة 64 ناديًا

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كشفت الشركة الإسبانية المسؤولة عن إدارة بطولة “السوبر ليج”، عن الشكل الجديد للمسابقة، والحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس.
وأشارت الشركة الإسبانية إلى أن بطولة “السوبر ليج“، ستُقام بمشاركة 64 ناديًا مقسمة إلى 3 دوريات هي الأزرق، ودوري النجوم، والذهبي.
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن الاتحاد الدولي لكرة “فيفا” ونظيره الأوروبي “يويفا“، قاما بسوء استغلال سلطتهما تجاه الأندية المؤسسة لبطولة “السوبر ليج”، مؤكدة أنه ليس لديهما الحق في فرض العقوبات.
وعلق الرئيس التنفيذي لبطولة السوبر ليج، بريند ريشارت، قائلًا: “اليوم هو يوم تاريخي لكرة القدم، والمسابقة في الطريق، وانتهى احتكار الاتحاد الأوروبي، فكرة القدم مجانية، والأندية لم تعد تخشى العقوبات، والآن يمكنها تحديد مستقبلها بنفسها”.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى أبريل 2021، عندما قدم 12 ناديًا من الأندية الكبرى في أوروبا، خطتهم الأساسية لإقامة دوري السوبر مع عضوية دائمة للمنافسة بها، لكي تحل بدلًا من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها “يويفا”.
وتم رفض هذه الخطة سريعًا بعد اعتراضات شديدة من الروابط والاتحادات والجماهير، وهدد يويفا فرق دوري السوبر الأوروبي ولاعبيها بالاستبعاد من كافة المسابقات، بما في ذلك كأس العالم والبطولة الأوروبية.