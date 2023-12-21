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بعد قرار محكمة العدل الأوروبية

الشكل الجديد لـ السوبر ليج بمشاركة 64 ناديًا

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
الشكل الجديد لـ السوبر ليج بمشاركة 64 ناديًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الشركة الإسبانية المسؤولة عن إدارة بطولة “السوبر ليج”، عن الشكل الجديد للمسابقة، والحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس.

نظام بطولة السوبر ليج

وأشارت الشركة الإسبانية إلى أن بطولة “السوبر ليج“، ستُقام بمشاركة 64 ناديًا مقسمة إلى 3 دوريات هي الأزرق، ودوري النجوم، والذهبي.

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بطولة السوبر ليج
البطولة الجديدة

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن الاتحاد الدولي لكرة “فيفا” ونظيره الأوروبي “يويفا“، قاما بسوء استغلال سلطتهما تجاه الأندية المؤسسة لبطولة “السوبر ليج”، مؤكدة أنه ليس لديهما الحق في فرض العقوبات.

وعلق الرئيس التنفيذي لبطولة السوبر ليج، بريند ريشارت، قائلًا: “اليوم هو يوم تاريخي لكرة القدم، والمسابقة في الطريق، وانتهى احتكار الاتحاد الأوروبي، فكرة القدم مجانية، والأندية لم تعد تخشى العقوبات، والآن يمكنها تحديد مستقبلها بنفسها”.

السوبر ليج
دوري السوبر

تفاصيل الأزمة

وتعود تفاصيل الأزمة إلى أبريل 2021، عندما قدم 12 ناديًا من الأندية الكبرى في أوروبا، خطتهم الأساسية لإقامة دوري السوبر مع عضوية دائمة للمنافسة بها، لكي تحل بدلًا من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها “يويفا”.

وتم رفض هذه الخطة سريعًا بعد اعتراضات شديدة من الروابط والاتحادات والجماهير، وهدد يويفا فرق دوري السوبر الأوروبي ولاعبيها بالاستبعاد من كافة المسابقات، بما في ذلك كأس العالم والبطولة الأوروبية.

يويفا
شعار الاتحاد الأوروبي

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