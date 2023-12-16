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تولى مقاليد الحكم بتاريخ 29 سبتمبر 2020م

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات
المواطن - فريق التحرير

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توفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر اليوم السبت، إلى رحمة الله تعالى، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها أميراً للكويت، في مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وقال الديوان الأميري في بيان صباح اليوم السبت: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت”.

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وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله قد تولى مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020م، وتعهد، خلال أداء اليمين الدستورية، بالحفاظ على “رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها”.

والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، من مواليد 25 يونيو 1937، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر.

محطات في حياة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح:

– نواف الأحمد الجابر الصباح تولى ولاية العهد في 20 فبراير 2006.
– تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.
– تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.
– تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.
– تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.
– تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.
– تولي منصب المحافظ لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.

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