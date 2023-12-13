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أكدت أن الغذاء الطبيعي المصدر الأول للفيتامينات والمعادن

الصحة : المكملات ليست بديلاً عن الغذاء الصحي

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
الصحة : المكملات ليست بديلاً عن الغذاء الصحي
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزارة الصحة من الاعتماد على المكملات الغذائية مشيرة إلى أن الغذاء الطبيعي هو المصدر الأساسي للحصول على المعادن والفيتامينات الضرورية لبناء جسم الإنسان.

وقالت الصحة ممثلة في حساب عش بصحة عبر منصة إكس : لا تعتمد على المكملات كبديل عن الأكل الصحي؛ الغذاء الطبيعي المصدر الأول والأساسي للفيتامينات والمعادن.

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من جهة أخرى أشارت الصحة إلى أهمية النوم الجيد وتأثيره على الحالة الصحية للفرد حيث قالت: “نومك الجيد ينعكس عليك بالنشاط والطاقة العالية في يومك”

لا فوائد من المكملات

وفي وقت سابق قال مجلس الصحة الخليجي إن المكملات الغذائية لها حاجات مختلفة بحسب الأعمار والحالات المرضية والنظام الغذائي، وأن معظم الناس لا يحتاجون إلى تناول المكملات الغذائية.

السرطان

ويمكن للأشخاص الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها من خلال اتباع نظام غذائي صحي متوازن، ولكن في بعض الحالات قد تحتاج لمكملات بحسب الحاجة.

تحفيز السرطان

كما كشفت دراسة مختبرية حديثة، أن تناول المكملات المضادة للأكسدة مثل فيتامين سي C وإي E بجرعات كبيرة، قد يتسبب في نمو سرطانات الرئة وانتشارها، عن طريق تحفيز تكوين الأوعية الدموية داخل الأورام.

أمانة الرياض

وينصح دائمًا بعدم تناول أي نوع من المكملات الغذائية بناء على تجربة أشخاص آخرين دون العلم بالاحتياج الشخصي، وأخذ النصيحة من الطبيب أو أخصائي التغذية، ومن المعروف أن تأثير المكملات الغذائية يختلف من شخص لآخر بناء على الاحتياج وعمليات الأيض وغيرها من العوامل التي تؤثر في الحصول على الفائدة المرجوة.

السرطان

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