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نتيجة للجهود المتضافرة لتعزيز قطاع السياحة

العالم يحتفل بوصول السعودية لـ 100 مليون سائح في 2023

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
العالم يحتفل بوصول السعودية لـ 100 مليون سائح في 2023
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كشفت البيانات الأخيرة أن المملكة العربية السعودية استقبلت 100 مليون زائر حتى الآن خلال عام 2023، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المتضافرة لتعزيز قطاع السياحة في البلاد، مع تعاون منظمة السياحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة السياحة السعودية في مختلف المبادرات الرئيسية.

قطاع السياحة السعودي

ولعبت المملكة العربية السعودية دوراً حصرياً كممثل لمنطقة الشرق الأوسط في تطوير الإطار الإحصائي لقياس استدامة السياحة (SF-MST)، بقيادة فريق الخبراء المعني بقياس استدامة السياحة، وفقًا لموقع “فيزا جايد” المختص بالسياحة في الهند.

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وكشفت منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، أن المملكة العربية السعودية استقبلت إجمالي 100 مليون سائح هذا العام حتى الآن، متجاوزة الهدف المتمثل في استقبال 100 مليون زائر بحلول نهاية العام.

اعتراف عالمي بمؤشرات السياحة السعودية

وقالت الهيئة نفسها، في بيان لها، أيضًا إن نظام إحصاءات السياحة السعودي قد حقق اعترافًا عالميًا باعتباره من بين أكثر الأنظمة شمولاً وتوقيتًا، وظهر كأداة حاسمة في عمليات صنع القرار المستنيرة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقارير VisaGuide.World.

وقال التقرير إنه تم الوصول إلى هذا الإنجاز إثر الجهود القوية لتطوير قطاع السياحة في البلاد، حيث تعمل منظمة السياحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة السياحة السعودية حول عدد من المبادرات الرئيسية.

تمثيل السعودية في منظمة السياحة العالمية

وفي عام 2021، افتتحت منظمة السياحة العالمية مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط في الرياض، وصنفته كمركز عالمي للتقدم في مجالات السياحة والتعليم والتنمية الريفية. واعترافًا بمساهمات المملكة العربية السعودية المتفانية في هذا المجال، فقد مثلت المملكة الشرق الأوسط باستمرار في لجنة الإحصاء التابعة لمنظمة السياحة العالمية لمدة أربع دورات متتالية.

علاوة على ذلك، لعبت المملكة العربية السعودية الدور الحصري كممثل لمنطقة الشرق الأوسط في تطوير الإطار الإحصائي لقياس استدامة السياحة (SF-MST)، بقيادة فريق الخبراء المعني باستدامة السياحة.

الهند أكبر مصدر للسياحة السعودية

وسبق أن كشفت السلطات السعودية أن قطاع السفر في الهند شهد طفرة ملحوظة في تدفق السياح إلى المملكة العربية السعودية بعد الحملات الترويجية الاستراتيجية للمملكة التي تهدف إلى جذب مليوني زائر من الهند بحلول نهاية عام 2023.

ونتيجة لذلك، تطورت الهند لتصبح سوقًا مصدرًا سياحيًا مهمًا للمملكة العربية السعودية على مدار العامين الماضيين. وأشارت هيئة السياحة السعودية (STA) أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تصبح الهند أكبر سوق للبلاد في العام المقبل.

مؤشرات البحث عن الأماكن السياحية السعودية

وفي الوقت نفسه، أقامت الهيئة شراكة مع الدوري الهندي الممتاز، وهو امتياز لعبة الكريكيت T20 الأكثر مشاهدة في العالم، للاستفادة من قاعدة المعجبين الواسعة لهذه الرياضة في الأنشطة الترويجية.

ووفقًا لبيانات من MakeMyTrip، أكبر شركة سفر عبر الإنترنت في الهند، تظهر فهارس البحث للمملكة العربية السعودية اتجاهًا إيجابيًا، حيث شهدت زيادة بنسبة 20 بالمائة في الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بأكتوبر إلى ديسمبر 2022.

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