العلا أبرز وجهات نجوم مسلسل الواقع الأشهر دبي Bling

بدأت منصة نتفليكس عرض حلقتها الأولى من الموسم الثاني لمسلسل الواقع الشهير دبي Bling والذي يتم عرضه خلال شهر ديسمبر، ويعتبر هذا العمل من أشهر برامج تلفزيون الواقع في منطقة الشرق الأوسط.

العلا أبرز وجهات نجوم دبي bling

وكانت الطبيعة الخلابة في العلا من ضمن المشاهد الأبرز في الموسم الثاني من برنامج الواقع الأكثر مشاهدة بالوطن العربي دبي bling، والذي يعد أحدث أعمال نتفليكس الواقعية الذي يعكس حياة 10 مليونيرات عرب بمجالات مختلفة متل العقارات، الإعلام والتأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع تفاصيل قصة تأسيسهم لإمبراطورياتهم من خلال حياة مليئة بالإبهار والرفاهية في دبي ومن الصفر.

يشارك في Dubai Bling زينة الخوري، لجين عمران، كريس فايد، فرحانة بودي، إبراهيم الصمدي، مروان العوضي وزوجته، صفا صديقي، لجين عضاضة، وغيرهم.

المسلسل الواقعي الأشهر بالعالم العربي

ويعكس المسلسل الواقعي أيضًا تعدد ثقافات الشخصيات واجتماعهم من بلدان مختلفة في دبي لتحقيق أحلامهم ودعم عزمهم وقوة إرادتهم على النجاح.

كما يكشف دبي بلنغ أسرارًا عن هذه الشخصيات ويسلط الضوء على المنافسة بين الأصدقاء وغيرها من المواضيع من خلال متابعة حياتهم اليومية وتفاصيلها.

الجزء الأول احتل الأكثر مشاهدة

يقدم الإعلان الرسمي لمسلسل دبي Bling الإعلامية لجين عمران، التي قدمت لمحة عمّا سيحمله هذا الموسم من تحولات درامية وتحولات مثيرة تكشف الستار المخملي لحياة الشهرة والثراء في دبي، حيث وراء كل حركة دافع ما، ووراء كل ابتسامة سر جديد.

وكان الموسم الأول من البرنامج قد حقق نجاحًا لافتًا واحتل قائمة أكثر 10 أعمال مشاهدة على نتفليكس في 47 دولة حول العالم، ليفتح الباب أمام إطلاق موسم ثانٍ أكثر اثارة. سيكون المشاهدون على موعد مع عالم من البذخ والرفاهية، وعلاقات صداقة هشّة وطموحات كبيرة.

انضمام منى قطان

وتعود خلال هذا الموسم نفس الوجوه التي ألفها الجمهور وأحبها في الموسم الأول، وتنضم منى قطان إلى أسرة دبي Bling في الموسم الثاني، ومنى قطان هي مصممة أزياء فلسطينية مشهورة. تتميز منى قطان بتصميماتها الفاخرة والأنيقة التي تجمع بين الأصالة الفلسطينية والتصاميم العصرية.

بدأت منى قطان حياتها المهنية كمهندسة معمارية، ولكن شغفها بعالم الموضة دفعها لمتابعة شغفها وتحويله إلى مهنة. أسست علامتها التجارية الخاصة بها باسم “Mona Q”، وأصبح لها حضور قوي في عالم الموضة العربية والعالمية.