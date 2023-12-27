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رغم الخسارة بخماسية في الدوري

العويران: النصر بطل حقيقي والاتحاد يستحق الإشادة

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
العويران: النصر بطل حقيقي والاتحاد يستحق الإشادة
المواطن - فريق التحرير

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حرص نجم الشباب السابق، سعيد العويران على الإشادة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد النصر، رغم الخسارة الثقيلة في دوري روشن السعودي.

العويران يُشيد بالنصر والاتحاد

وقال سعيد العويران، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء: “يستحق النصر الفوز لأنه بطل حقيقي، ويستحق الاتحاد الاشادة لعدم تأثره بالنقص ووقوفه موقف الند أغلب أوقات المباراة”.

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وتابع العويران حديثه: “وأخطاء الحكم كانت على الجميع لمن يريد أن يستثمرها اليوم في التشكيك وتغاضى عنها الـ20 سنة الماضية؛ وسيتغاضى في الـ10 سنوات القادمة آفة الأندية إعلاميوها إلا ما رحم ربي”.

الاتحاد ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

خسارة الاتحاد بخماسية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهى الكلاسيكو بفوز العالمي بنتيجة 5\2.

الاتحاد ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

ورفع العالمي رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 28 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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