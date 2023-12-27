العويران: النصر بطل حقيقي والاتحاد يستحق الإشادة

حرص نجم الشباب السابق، سعيد العويران على الإشادة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد النصر، رغم الخسارة الثقيلة في دوري روشن السعودي.

العويران يُشيد بالنصر والاتحاد

وقال سعيد العويران، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء: “يستحق النصر الفوز لأنه بطل حقيقي، ويستحق الاتحاد الاشادة لعدم تأثره بالنقص ووقوفه موقف الند أغلب أوقات المباراة”.

وتابع العويران حديثه: “وأخطاء الحكم كانت على الجميع لمن يريد أن يستثمرها اليوم في التشكيك وتغاضى عنها الـ20 سنة الماضية؛ وسيتغاضى في الـ10 سنوات القادمة آفة الأندية إعلاميوها إلا ما رحم ربي”.

خسارة الاتحاد بخماسية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهى الكلاسيكو بفوز العالمي بنتيجة 5\2.

ورفع العالمي رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 28 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس.