الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار

كشفت لقطات مبهرة عن الغواصة الأكثر فخامة في العالم، والتي تبلغ قيمتها 240 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 300 مليون دولار، ويمكنها البقاء تحت الماء لمدة 10 أيام.

الإبحار لمدة 10 أيام

ويمكن لأفخم غواصة فاخرة في العالم، والتي تحتوي على منتجع صحي، السباحة على عمق 985 قدمًا تحت الماء والاختفاء لمدة تصل إلى 10 أيام في المرة الواحدة. وتوصف بأنها يمثل فئة جديدة من “اليخوت الغاطسة الضخمة”، وتضم الغواصة Carapace ثلاثة مستويات مناطق ترفيهية.

تأتي غرفة الطعام في اليخت الفاخر كاملة مع “فتحة سقف” تعرض بثًا حيًا للحياة المائية المحيطة بالسفينة، ويشتمل التصميم التفصيلي للغواصة اليخوت الفاخرة أيضًا على حوض سباحة ونادي شاطئي، مع جميع ميزاته الرائعة التي يمكن تشغيلها بكامل طاقتها فوق الماء وتحتها. كما أن الغواصة قادرة على تحقيق أهدافها بمساعدة هيكل من الألومنيوم الخفيف بطول 256 قدمًا، والذي يغلق السفينة أثناء سفرها تحت الماء.

مكونات الغواصة الفاخرة

ويمكن للغواصة الفاخرة الأكثر إبهارًا حول العالم الإبحار لمدة ثماني ساعات، بطول 230 قدمًا، وتصل تكلفة بناء الغواصة الفاخرة قدره 300 مليون دولار (239 مليون جنيه إسترليني)، ولكنه غير مكلف نسبيًا بالمقارنة مع يخت Tesla الفاخر الذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار (558 مليون جنيه إسترليني) والذي لم يتم بناؤه بعد.

ويمكن للغواصة الإبحار بسرعة تصل إلى 16 عقدة عندما يكون فوق الماء و13 عقدة عندما يكون مغمورًا، ويغوص إلى نفس أعماق الغواصة النووية تقريبًا. وتأتي مع مهبط لطائرات الهليكوبتر يتحول إلى منطقة صالة كاملة مع مسبح لامتناهي، ومنطقة معيشة بها مقاعد فخمة.