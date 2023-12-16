الفتح لا يفوز على ملعبه

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نتائجه المخيبة للجماهير على ملعبه في الأحساء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الفتح يُعاني على ملعبه

ولعب الفتح ضد الشباب بالأمس على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، ونجح النموذجي في التقدم بهدف مراد باتنا، وأدرك عبدالله رديف التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة 1\1.

وتُعد مباراة الشباب هي الثالثة في دوري روشن السعودي التي يخوضها النموذجي على ملعبه بعد تدشينه، حيث سبق وواجه الفيحاء والطائي ضمن منافسات الجولتين 14 و15، وخسرهما بهدف دون رد.

ورفع النموذجي رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى 18 نقطة، ليتواجد في المركز الـ11.

النموذجي يستعد لمواجهة التعاون

على الجانب الآخر، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره التعاون، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، ويأمل النموذجي استعادة توازنه وتحقيق الفوز.