الفرق بين الدهون والزيوت المهدرجة والمتحولة

استعرض الدكتور عبدالعزيز العثمان، استشاري التغذية السريرية، الفرق بين الدهون والزيوت المهدرجة والدهون والزيوت المتحولة.

الزيوت والدهون المهدرجة

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس: “البعض يخلط بين الزيوت والدهون المهدرجة والزيوت والدهون المتحولة”، مشيرًا إلى أن الدهون المتحولة قد تتحول من صيغة إلى أخرى بسبب الزيوت المهدرجة جزئيًّا، ومن 2 إلى 5% تكون طبيعية تتم داخل جسم الحيوان، ويمكن أن توجد في الدهون الموجودة في الحليب والشحوم، وهذه ليست فيها أضرار”.

المهدرجة جزئيًّا صناعيًّا

وأضاف: “النوع الثاني من الزيوت المتحولة بسبب الزيوت المهدرجة جزئيًّا صناعيًّا، فكانت الشركات حتى تطيل فترة الصلاحية تضيف الهيدروجين للزيوت حتى تصبح شبه صلبة مثل الزبدة، وهذه الآن ممنوعة ولا توجد في الأسواق السعودية منذ عام 2015”.

الزيوت المتحولة

وتابع: “النوع الثالث من الدهون أو الزيوت المتحولة التي تكون بسبب الزيوت المهدرجة جزئيا بسبب قلي الأغذية في الزيت لفترة طويلة أو إعادة استخدام زيت القلي، وهذا يحدث في المطاعم”. لافتًا إلى أن الجهات المختصة تشن حملات للتأكد من عدم وجود الزيوت المهدرجة.

وأكمل: “الزيوت المهدرجة إذا زادت عن 5% تكون ضارة، ولكن جميع الزيوت الموجودة الآن في الأسواق غير مهدرجة، وما أقول إنها صحية ولكن بالتأكيد هي غير مهدرجة، ويجب عدم الخلط بين الزيوت المتحولة والزيوت المهدرجة”.