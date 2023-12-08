الفيصل: ندرس إقامة كأس العالم 2034 في الصيف

شدد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على إمكانية إقامة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 خلال فصل الصيف، متمنيًا إقامة نسخة استثنائية.

كأس العالم 2034 في السعودية

وحصلت السعودية على حق استضافة كأس العالم 2034، لتصبح أول دولة تستضيف بمفردها المونديال بعد تغيير نظامه، وأكدت تقارير إمكانية إقامة البطولة في الشتاء لتجنب درجات الحرارة المرتفعة كما حدث في قطر 2022.

الفيصل يتمنى إقامة نسخة استثنائية

وأكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أنهم سيلعبون دوراً لتكون بطولة كأس العالم في النسخة التي ستُقام في السعودية؛ بطولة صديقة للبيئة.

وأضاف: “ندرس إقامة مونديال 2034 في الصيف.. لماذا لا تُقام البطولة خلال فصل الصيف؟، وسواء أقيمت بالصيف أو الشتاء متأكدون من قدرتنا على توفير الأجواء المناسبة لاستضافتها على أكمل وجه”.

وتابع: “نجحنا في استضافة أكثر من 85 حدثًا عالميًا، وقدمنا خدماتنا على أعلى مستوى، ونريد أن نجذب العالم من خلال الرياضة، ونأمل في أن يستمتع الجميع بكأس عالم استثنائي”.

واختتم وزير الرياضة حديثه في هذا الشأن، قائلًا: “كما ترون في إعلان أكثر من 125 اتحادًا حول العالم دعم الملف السعودي، والعالم يريد أن تستضيف السعودية نهائيات بطولة كأس العالم 2034”.