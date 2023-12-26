القبض على مواطن لترويجه مواد مخدرة في جدة وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في الخزف السعودي وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة صدارة نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يلقي غداً الخطاب الملكي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى شاهد.. إعصار قمعي جنوب شرق الطائف إسقاط جسم طائر قرب سواحل مدينة دهب المصرية التأمينات: 7 خطوات للحصول على بطاقة تقدير للمتقاعدين تغيير مسمى مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة القبض على مقيمَين بالرياض لترويجهما أقراصًا مخدرة
قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لاتخاذه فيلا سكنية وكرًا لترويج (9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و(12,457) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.