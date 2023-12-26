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القبض على مواطن لترويجه مواد مخدرة في جدة

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
القبض على مواطن لترويجه مواد مخدرة في جدة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لاتخاذه فيلا سكنية وكرًا لترويج (9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و(12,457) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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