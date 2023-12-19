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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 1.3 كجم شبو مخدر بجازان

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
القبض على 3 مقيمين لترويجهم 1.3 كجم شبو مخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم (1.3) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

الإحالة إلى جهة الاختصاص

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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