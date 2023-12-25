القمر البارد يضيء الكون ليصبح آخر بدر مكتمل في 2023

القمر البارد

ويُطلق على هذا القمر البارد هذا الاسم؛ نظرًا للأجواء الباردة التي تسود في شهر ديسمبر، وسيظهر البدر في شكل قرص مكتمل بالكامل وسيكون لمعانه بنسبة 100%، بحسب “سي إن إن”.

يمكن أن يظهر البدر الكامل لشهر ديسمبر مستديرًا بالكامل للعين المجردة في وقت مبكر من يوم الأحد، وسيستمر في إضاءة سماء الليل لبضعة أمسيات بعد أن يصل إلى أقصى اكتمال له يوم الثلاثاء في الساعة 7:33 مساءً.

سبب التسمية

يُعرف اكتمال القمر هذا الشهر أيضًا باسم “القمر البارد”، وهو مصطلح صاغه الأمريكيون الأصليون، وتحديدًا شعب الموهوك، في إشارة إلى درجات الحرارة الباردة المرتبطة عادةً بشهر ديسمبر في نصف الكرة الشمالي.

تشمل الأسماء الأخرى للقمر الأخير لهذا العام “قمر الثلج”، و”القمر صانع الشتاء”، وسيكون البدر لهذا الشهر هو أول ظهور منذ الانقلاب الشتوي الذي حدث في 21 ديسمبر ويمثل أقصر يوم في العام.

أعلى نقطة في السماء

يأخذ قمر الانقلاب الشتوي أعلى مسار على طول السماء ويكون فوق الأفق لفترة أطول من أي قمر وبالتالي فهو أطول ليلة، وفقًا للتقويم. ولأن القمر البارد يحدث قريبًا جدًّا من الانقلاب، فإن الليالي الطويلة ستوفر فرصًا كبيرة لهواة مشاهدة الأجرام السماوية.

وفي حين أن الشمس حاليًّا في أدنى مستوياتها في سماء نصف الكرة الشمالي أثناء النهار، فإن البدر يكون في أعلى نقطة له في السماء.

ومن المنتظر أن يحدث اكتمال القمر التالي في 25 يناير، والذي سيحمل اسم قمر الذئب، وسيكون البدر الأول من بين 12 قمرًا مكتملًا في عام 2024.