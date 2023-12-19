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في نصف نهائي كأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لـ مباراة أوراوا ضد مانشستر سيتي

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة أوراوا ضد مانشستر سيتي
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم اليوم مباراة أوراوا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

أوراوا ضد مانشستر سيتي

وستقام مباراة أوراوا الياباني بطل آسيا ضد مانشستر سيتي بطل أوروبا اليوم في الـ9 مساءً بتوقيت السعودية الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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كما تُنقل عبر قنوات Arena Sport 1 HD , SSC1 HD , TNT SPORTS 2 , ARENA PREMIUM 1 HD BIH.

وكان أوراوا تأهل لمواجهة مانشستر سيتي، بعد فوز الفريق الياباني على نادي كلوب ليون المكسيكي بهدف دون رد في مباراة دور ربع النهائي في البطولة.

وأسند “فيفا”، مهمة إدارة مباراة مانشستر سيتي وأوراوا التي ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، لطاقم سعودي بقيادة محمد الهويش، ويُساعده خلف الشمري وياسر السلطان.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما نجح في حصد لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، ويُعد المرشح الأبرز للفوز بالمونديال.

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